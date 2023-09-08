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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.09.2023 10:05
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mesa-Asl Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve Karlılığa Olumlu Etkisi
Açıklamalar

MESA-ASL Adi Ortaklığı  ile  İstanbul- Etiler   lokasyonunda yer alan  Mesa Etiler Karanfilköy  Kentsel Dönüşüm  Gelişim Kompleksi Toplu Konut  projesi kapsamında  yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 450 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye  işi olacaktır.
Proje lokasyonunda  hazır beton üretimi için Akat Mahallesi Uğur Mumcu Cad.  N6-2 Beşiktaş/İstanbul  adresinde  Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192992


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Tam 11.042 11.132 23,00  
Yarım 5.538 5.587 11,00  
Çeyrek 2.761 2.794 6,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 0,07  
Gümüş Gr. 19,89 19,91 0,11  
B. Petrol 89,79 89,79 -0,13  
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