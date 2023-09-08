***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.09.2023 10:05
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mesa-Asl Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve Karlılığa Olumlu Etkisi
Açıklamalar
MESA-ASL Adi Ortaklığı ile İstanbul- Etiler lokasyonunda yer alan Mesa Etiler Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Kompleksi Toplu Konut projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 450 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.
Proje lokasyonunda hazır beton üretimi için Akat Mahallesi Uğur Mumcu Cad. N6-2 Beşiktaş/İstanbul adresinde Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192992
BIST