***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMesa-Asl Adi OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiHasılat ve Karlılığa Olumlu EtkisiAçıklamalarMESA-ASL Adi Ortaklığı ile İstanbul- Etiler lokasyonunda yer alan Mesa Etiler Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Kompleksi Toplu Konut projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında yaklaşık 450 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.Proje lokasyonunda hazır beton üretimi için Akat Mahallesi Uğur Mumcu Cad. N6-2 Beşiktaş/İstanbul adresinde Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192992BIST