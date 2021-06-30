***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarB OĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIKarar Tarihi : 22/03/2021Karar No : 2021/015Katılanlar : Abdurrahim Zengin, Suat Zengin , Ertan Zengin, Ahmet Kağan Yıldırım, Mehmet Vedat GücüyenerKonu : Yönetim kurulu komitelerinin oluşturulması, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmesi, komite üyeleri ve başkanlarının seçimiKARARLARŞirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin a.2 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin b.2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine veDenetimden Sorumlu Komite'nin c.2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944973BIST