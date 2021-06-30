Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.06.2021 09:31



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

B OĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 22/03/2021
Karar No : 2021/015
Katılanlar : Abdurrahim Zengin, Suat Zengin , Ertan Zengin, Ahmet Kağan Yıldırım, Mehmet Vedat Gücüyener
Konu : Yönetim kurulu komitelerinin oluşturulması, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmesi, komite üyeleri ve başkanlarının seçimi
KARARLAR
Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,
2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,
a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 
b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 
c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin a.
2 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin b.
2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine ve
Denetimden Sorumlu Komite'nin c.
2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener ‘in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944973


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:201.370
Değişim :  1,00% |  13,62
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.844,40 4.350.953 % 10,00  
INVEO 130,30 6.767.912 % 9,96  
GEDIK 8,72 19.650.323 % 9,96  
SELVA 4,89 21.294.395 % 9,89  
ECZYT 39,78 153.408.221 % 8,10  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Dolar 8,6948 8,6977 % -0,01  
Euro 10,3284 10,3335 % 0,06  
Sterlin 11,9548 12,0148 % -0,36  
Frank 9,3616 9,4180 % -0,04  
Riyal 2,3128 2,3244 % 0,02  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 5,88  
Altın Gr. 496 496 1,03  
Cumhuriyet 3.283 3.333 28,00  
Tam 3.267 3.352 30,38  
Yarım 1.579 1.621 14,69  
Çeyrek 792 811 7,35  
Gümüş.Ons 26,23 26,25 0,11  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,02  
B. Petrol 75,46 75,46 0,85  
Seans Raporu 13:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru