***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.09.2021 13:59
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihli toplantısında
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yerine getirmek üzere atanan Ali Öcal'ın ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961161
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8584
En Düşük
9,7770
18:05483,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,19
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.325.108
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|ISBIR
|107,50
|2.765.841
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|68.171.099
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|34.607.616
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.941.401
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.945.495
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.131
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|630.326.377
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|625.265.215
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|592.943.107
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|584.858.012
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|191.465.623
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|532.732.797
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3006
|8,3045
|% -0,01
|
|Euro
|9,8462
|9,8534
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem