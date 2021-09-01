***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihli toplantısındaYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yerine getirmek üzere atanan Ali Öcal'ın ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961161BIST