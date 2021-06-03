***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BOBET]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., BOBET.E işlem koduyla 03/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,50 TL, Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939779BIST