***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.03.2023 09:32
***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak bugün (09.03.2023) gerçekleştirilecek TAS işlemine ilişkin olarak 08.03.2023 tarihinde saat 18.55.33'te yapılan duyurumuzda işleme aracılık edecek olan alıcı ve satıcı üye bilgileri sehven yanlış yazılmıştır.
Sözkonusu işlemde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satıcı üye, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise alıcı üyedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122086
BIST
11:045.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,09
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0418,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9637
En Düşük
18,9062
11:0420,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0508
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:041.105,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.105,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:02
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.935.803
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.204.718
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.742.337
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,04
|197.792.674
|% -7,39
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.670.099
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|THYAO
|142,50
|1.315.747.979
|% 1,71
|
|EREGL
|43,34
|1.281.696.606
|% 0,74
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,31
|795.330.760
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,73
|220.085.740
|% 1,49
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9486
|18,9738
|% 0,18
|
|Euro
|20,0146
|20,0339
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3876
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,0989
|20,2200
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0340
|5,0592
|% 0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.519
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.674
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,02
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,02
|