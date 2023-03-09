***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BOBET]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak bugün (09.03.2023) gerçekleştirilecek TAS işlemine ilişkin olarak 08.03.2023 tarihinde saat 18.55.33'te yapılan duyurumuzda işleme aracılık edecek olan alıcı ve satıcı üye bilgileri sehven yanlış yazılmıştır.Sözkonusu işlemde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satıcı üye, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise alıcı üyedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122086BIST