***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
31.05.2021 18:00
***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
114.000.000
Baz Fiyat (TL)
3,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
26-28/05/2021
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 114.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 380.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939093
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0770
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0591
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,53
|Açılış
|: 519,72
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4797
|8,4877
|% -0,90
|
|Euro
|10,3696
|10,3828
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0199
|12,0801
|% -0,80
|
|Frank
|9,3978
|9,4544
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,56
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|