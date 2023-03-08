***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [BOBET]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)12600000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)3,32Satıcının UnvanıBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)15Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları11,93 TL - 17,89 TLİşlem Tarihi09/03/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) pay geri alımı yoluyla sahip olduğu sermayesinin %3,316'sına tekabül eden toplam 12.600.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan 13 yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.AlıcıTL NominalAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu1.700.000Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu4.250.000Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu2.650.000Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu125.000Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)925.000Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)750.000Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)650.000Yapı Kredi Portföy Karma Fon400.000Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon150.000Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)200.000Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon250.000Yapı Kredi Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon150.000Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon400.000Toplam12.600.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121965BIST