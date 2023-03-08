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***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

08.03.2023 18:55
***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
12600000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,32
Satıcının Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
15
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
11,93 TL - 17,89 TL
İşlem Tarihi
09/03/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

     Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) pay geri alımı yoluyla sahip olduğu sermayesinin %3,316'sına tekabül eden toplam 12.600.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan 13 yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
 
    Alıcı
    TL Nominal

    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu
    1.700.000

    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    4.250.000

    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik  Yatırım Fonu
    2.650.000

    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup  Emeklilik Yatırım Fonu
    125.000

    Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu  (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    925.000

    Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest  Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    750.000

    Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu  (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    650.000

    Yapı Kredi Portföy Karma Fon
    400.000

    Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon
    150.000

    Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi  Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    200.000

    Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon
    250.000

    Yapı Kredi Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon
    150.000

    Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon
    400.000

    Toplam
    12.600.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121965


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SDTTR 101,20 411.372.350 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.822.134 % 10,00  
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Frank 20,0486 20,1693 % 0,22  
Riyal 5,0301 5,0553 % 0,10  
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Altın Ons 1.816 1.816 1,85  
Altın Gr. 1.106 1.106 2,40  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.530 7.598 15,00  
Yarım 3.679 3.718 7,00  
Çeyrek 1.839 1.859 4,00  
Gümüş.Ons 20,05 20,07 -0,02  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,01  
B. Petrol 82,67 82,67 -0,62  
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