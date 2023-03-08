***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
08.03.2023 18:55
***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
12600000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,32
Satıcının Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
15
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
11,93 TL - 17,89 TL
İşlem Tarihi
09/03/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) pay geri alımı yoluyla sahip olduğu sermayesinin %3,316'sına tekabül eden toplam 12.600.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan 13 yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Alıcı
TL Nominal
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1.700.000
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
4.250.000
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
2.650.000
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
125.000
Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
925.000
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
750.000
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
650.000
Yapı Kredi Portföy Karma Fon
400.000
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon
150.000
Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
200.000
Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon
250.000
Yapı Kredi Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon
150.000
Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon
400.000
Toplam
12.600.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121965
BIST