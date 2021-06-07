***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2021 10:03
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940366
BIST
17:171.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:178,6325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:1710,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:17524,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,35
|Açılış
|: 524,64
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ATATP
|29,04
|10.442.029
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.930.370
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,12
|2.235.335
|% 8,92
|
|ETYAT
|3,74
|3.561.668
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.854.800
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.243.809
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,00
|2.127.378
|% -6,06
|
|FRIGO
|21,84
|49.579.202
|% -5,94
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|632.159.973
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,79
|508.199.521
|% 0,52
|
|SISE
|8,15
|485.502.029
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.374.469
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|379.557.839
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|BOBET
|4,09
|422.466.030
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6267
|8,6325
|% -0,40
|
|Euro
|10,5133
|10,5252
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1929
|12,2540
|% -0,34
|
|Frank
|2,2945
|2,3060
|% -0,41
|
|Riyal
|524,6810
|524,7670
|% -0,42
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,24
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-0,14
|
Seans Raporu
17:17
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17:30BJKAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 959, 185 adet işlem
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17:29FADE
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 397 adet işlem
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17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, KOZAL
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.02 ) 1, 268
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17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, RYSAS, ATATP