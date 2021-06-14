***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 10:02
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942109
BIST
11:291.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
11:298,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:2910,1220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0412
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:29498,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -8,09
|Açılış
|: 498,66
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OYYAT
|24,78
|41.658.451
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.102.631
|% 8,02
|
|GSRAY
|3,87
|101.081.565
|% 7,50
|
|BERA
|28,82
|37.917.238
|% 6,66
|
|TKURU
|142,00
|1.608.198
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.575.898
|% -9,81
|
|RODRG
|15,80
|725.161
|% -7,06
|
|EUHOL
|2,95
|518.300
|% -4,22
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,75
|661.423.640
|% 1,10
|
|GARAN
|8,43
|395.774.410
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,25
|278.884.743
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|220.042.616
|% -0,45
|
|BOBET
|5,68
|204.033.416
|% 6,17
|
|YKBNK
|2,25
|278.884.743
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|220.042.616
|% -0,45
|
|GARAN
|8,43
|395.774.410
|% -0,35
|
|THYAO
|14,75
|661.423.640
|% 1,10
|
|BOBET
|5,68
|204.033.416
|% 6,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3499
|8,3523
|% -0,50
|
|Euro
|10,1141
|10,1220
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,7250
|11,7838
|% -0,70
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2195
|2,2306
|% -0,54
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-21,25
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,19
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,79
|