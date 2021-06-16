***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 11:57
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942595
BIST
12:071.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:078,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0710,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:07509,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 509,96
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:07
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,68
|5.879.132
|% 8,63
|
|OYYAT
|25,10
|72.032.629
|% 7,17
|
|ETYAT
|3,71
|1.024.664
|% 6,61
|
|GEDZA
|42,94
|18.023.011
|% 5,92
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.144.144
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.019.556
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|546.950.623
|% 0,97
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|331.410.730
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|268.233.060
|% -2,61
|
|KOZAL
|125,60
|243.917.729
|% 0,96
|
|YESIL
|2,40
|237.819.001
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,21
|179.237.837
|% 0,91
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|268.233.060
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|331.410.730
|% -0,83
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5366
|% -0,24
|
|Euro
|10,3516
|10,3574
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9901
|12,0502
|% -0,22
|
|Frank
|9,4558
|9,5128
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2673
|2,2786
|% -0,34
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,30
|
|Altın Gr.
|509
|510
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-20,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,16
|