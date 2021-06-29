***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:30
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944717
BIST
11:441.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.356
11:448,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:4410,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0233
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:44496,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TKURU
|271,00
|2.363.662
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.962.700
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.807.429
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,76
|14.113.510
|% -9,68
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,53
|9.258.500
|% -7,03
|
|MEGAP
|7,58
|17.729.672
|% -6,65
|
|MEGAP
|7,58
|17.729.672
|% -6,65
|
|THYAO
|13,46
|457.499.602
|% -2,89
|
|GARAN
|8,13
|331.776.916
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,91
|275.429.540
|% -1,55
|
|KUTPO
|58,50
|229.865.106
|% 7,64
|
|KOZAL
|115,30
|162.973.763
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|275.429.540
|% -1,55
|
|TSKB
|1,25
|58.769.464
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|101.362.397
|% -0,46
|
|GARAN
|8,13
|331.776.916
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,02
|35.368.472
|% -2,86
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7257
|8,7285
|% 0,52
|
|Euro
|10,3886
|10,3935
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0555
|12,1160
|% 0,25
|
|Frank
|9,4500
|9,5070
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3220
|2,3336
|% 0,52
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|-16,86
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,16
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|-0,29
|