***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:52
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949926
BIST
10:391.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.374
10:398,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:3910,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:39503,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 503,66
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:37
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,05
|13.755.868
|% 7,27
|
|AVGYO
|3,20
|10.273.771
|% 6,31
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|MEDTR
|33,26
|6.653.052
|% 4,39
|
|FADE
|17,47
|2.735.453
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|30.058.210
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,40
|7.842.643
|% -8,44
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|EREGL
|17,96
|216.090.738
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,21
|188.640.563
|% 1,84
|
|GARAN
|8,53
|160.096.612
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,27
|106.485.143
|% 0,89
|
|PETKM
|5,39
|106.280.122
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,27
|106.485.143
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,21
|188.640.563
|% 1,84
|
|PETKM
|5,39
|106.280.122
|% 0,94
|
|GARAN
|8,53
|160.096.612
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,87
|34.053.629
|% 0,54
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6877
|8,6903
|% -0,03
|
|Euro
|10,2908
|10,2985
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9258
|11,9856
|% -0,26
|
|Frank
|9,4432
|9,5001
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,09
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,22
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,24
|