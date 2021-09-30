***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 17:36
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOBET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965929
BIST
17:441.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:448,8870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4410,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0417
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:44499,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,01
|Açılış
|: 499,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|VBTYZ
|20,74
|53.644.392
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|24.935.018
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.017.531
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.241.396
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,30
|28.273.368
|% 9,41
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.905.926
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.853
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,00
|65.116.860
|% -9,47
|
|GARFA
|11,76
|5.005.531
|% -9,33
|
|GARAN
|9,23
|2.037.142.634
|% 1,88
|
|THYAO
|13,96
|980.809.883
|% 1,31
|
|TUPRS
|114,90
|846.242.599
|% 1,95
|
|SISE
|8,23
|833.688.254
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,33
|702.085.705
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|593.646.622
|% 1,69
|
|GARAN
|9,23
|2.037.142.634
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,33
|702.085.705
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,44
|649.258.605
|% 2,06
|
|SISE
|8,23
|833.688.254
|% 0,73
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8838
|8,8870
|% -0,34
|
|Euro
|10,3101
|10,3140
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9138
|11,9735
|% -0,14
|
|Frank
|9,4520
|9,5089
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% -0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|31,08
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|-0,80
|