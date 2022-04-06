***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 15:13
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016469
BIST
15:102.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,37
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:1014,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:1016,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1182
En Düşük
16,0198
15:10910,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 910,48
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KONKA
|15,09
|141.212.155
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.679.621
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.555.697
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.574.658
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.847
|% 9,95
|
|BOBET
|4,71
|74.796.041
|% -7,65
|
|LIDER
|17,45
|197.095.853
|% -6,43
|
|CEOEM
|11,16
|40.865.819
|% -6,06
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|GZNMI
|44,16
|15.593.381
|% -4,83
|
|THYAO
|34,74
|2.534.662.031
|% 0,70
|
|PETKM
|9,97
|1.885.970.270
|% 2,26
|
|ASELS
|25,64
|1.538.377.861
|% -1,46
|
|GARAN
|12,44
|1.247.101.775
|% -0,40
|
|TUPRS
|243,00
|1.159.602.871
|% 0,83
|
|ODAS
|2,04
|824.406.461
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|665.216.577
|% -0,77
|
|PETKM
|9,97
|1.885.970.270
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,14
|727.725.472
|% -1,66
|
|AKBNK
|7,63
|948.870.228
|% -0,65
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7393
|14,7438
|% 0,21
|
|Euro
|16,1045
|16,1190
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2382
|19,3346
|% 0,22
|
|Frank
|15,7393
|15,8342
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9174
|3,9371
|% 0,07
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-3,38
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|-50,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-51,53
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-24,92
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-12,46
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|
Seans Raporu
15:08
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15:22DZGYO
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15:21XU100
Endeks 2, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 28, 784.00 milyon TL de
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15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 31 kaybederek (% -0.40 ) 2, 085