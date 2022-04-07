***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:11
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016764
BIST
10:152.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,38
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:1514,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0405
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7486
En Düşük
14,7005
10:1516,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0685
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:15912,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,91
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
913,17
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:13
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|ULUSE
|180,00
|12.777.759
|% 8,63
|
|KONKA
|16,37
|51.045.866
|% 8,48
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|DOAS
|75,00
|87.235.838
|% 7,07
|
|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|MERIT
|33,06
|749.989
|% -3,28
|
|GZNMI
|40,50
|4.132.249
|% -3,02
|
|TUCLK
|13,74
|4.161.781
|% -2,35
|
|QNBFB
|35,14
|38.303
|% -2,23
|
|ASELS
|26,32
|469.452.651
|% 3,05
|
|THYAO
|34,76
|351.958.956
|% 0,40
|
|KRDMD
|15,75
|286.489.110
|% 1,81
|
|SASA
|63,00
|260.210.738
|% 2,86
|
|PETKM
|10,10
|249.694.235
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,22
|149.425.208
|% 1,20
|
|ODAS
|2,09
|71.014.005
|% 0,97
|
|HALKB
|5,18
|161.923.296
|% 4,65
|
|VAKBN
|3,78
|106.329.429
|% 1,89
|
|PETKM
|10,10
|249.694.235
|% 0,20
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7435
|14,7484
|% 0,29
|
|Euro
|16,0877
|16,1012
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2576
|19,3542
|% 0,47
|
|Frank
|15,7555
|15,8504
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9180
|3,9376
|% 0,20
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,62
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,52
|