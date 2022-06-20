***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 16:15
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038257
BIST
17:322.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,12
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:3217,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:3218,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0865
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:321.022,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.022,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|192.969.175
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|ULUSE
|167,60
|29.617.474
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|ISDMR
|23,82
|141.555.668
|% -5,10
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,16
|18.340.480
|% -4,56
|
|THYAO
|50,85
|6.685.203.151
|% 5,54
|
|EREGL
|27,90
|4.239.750.226
|% -3,26
|
|SISE
|22,10
|1.499.827.672
|% 0,91
|
|SASA
|45,98
|1.410.508.664
|% -0,13
|
|TUPRS
|260,90
|1.129.684.400
|% -2,79
|
|ODAS
|3,10
|857.504.153
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,90
|911.642.163
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,06
|687.287.602
|% 2,53
|
|EREGL
|27,90
|4.239.750.226
|% -3,26
|
|THYAO
|50,85
|6.685.203.151
|% 5,54
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3298
|17,3358
|% 0,06
|
|Euro
|18,2529
|18,2720
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1321
|21,2381
|% 0,09
|
|Frank
|17,8326
|17,9400
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% -0,03
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.891
|-75,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,52
|
Seans Raporu
17:32
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17:47KFEIN
Yüzde 6.23 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 862 adet işlem
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17:46ASUZU
Yüzde 6.25 oranında artışla 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 253 adet işlem
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17:45MARKA
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 691 adet işlem
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17:44XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 180.00 milyon TL de
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17:44YYLGD
Yüzde 7.53 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 353, 668 adet işlem