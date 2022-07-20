***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:26
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046727
BIST
11:412.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,28
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:4117,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0327
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:4118,0222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:41965,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 965,82
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RHEAG
|1,98
|1.319.241
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|42.341.415
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.151.366
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.369.718
|% 9,70
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|GLRYH
|3,66
|86.031.864
|% -4,94
|
|KONYA
|1.263,60
|41.089.018
|% -3,99
|
|PRDGS
|2,72
|18.682.216
|% -3,89
|
|KRSTL
|7,96
|8.204.249
|% -3,75
|
|TUKAS
|14,94
|70.337.665
|% -3,36
|
|THYAO
|51,10
|1.283.810.348
|% 0,00
|
|SISE
|21,28
|971.637.390
|% 0,47
|
|HEKTS
|34,08
|501.792.815
|% 3,40
|
|EREGL
|28,08
|468.852.027
|% 1,37
|
|KCHOL
|34,92
|413.854.188
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,99
|261.097.683
|% -0,99
|
|TSKB
|2,27
|146.824.032
|% 2,71
|
|KARSN
|7,57
|359.960.078
|% 3,27
|
|ODAS
|3,49
|167.981.571
|% 0,87
|
|SISE
|21,28
|971.637.390
|% 0,47
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5845
|17,5919
|% 0,18
|
|Euro
|18,0189
|18,0279
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0530
|21,1586
|% 0,28
|
|Frank
|18,0667
|18,1755
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6668
|4,6902
|% 0,14
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,64
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.546
|6.603
|-28,00
|
|Yarım
|3.190
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|
Seans Raporu
11:39
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11:53MERKO
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11:51XU100
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11:50IDEAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 297 adet işlem