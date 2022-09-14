***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:00
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062974
BIST
12:193.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -101,39
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:1918,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:1918,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0919
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2853
En Düşük
18,1753
12:19999,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 999,83
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:17
|DESA
|31,72
|30.473.339
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|9.222.220
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,93
|57.739.926
|% 9,33
|
|ISCTR
|10,17
|1.162.442.950
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.881.350
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.213.097.054
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.327.788
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|70,70
|2.148.999.337
|% -0,56
|
|KRDMD
|13,01
|2.056.477.227
|% -9,97
|
|ASELS
|29,60
|1.773.483.264
|% -1,33
|
|EREGL
|29,90
|1.289.367.409
|% -1,97
|
|HALKB
|12,26
|1.213.097.054
|% -9,99
|
|EKGYO
|4,34
|1.069.391.552
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.056.477.227
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.169.496.691
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|172.533.780
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.162.442.950
|% -10,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2496
|18,2587
|% 0,05
|
|Euro
|18,2723
|18,2779
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9980
|21,1033
|% 0,41
|
|Frank
|18,9051
|19,0190
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% -0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,60
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.756
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|0,25
|
Seans Raporu
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