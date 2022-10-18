***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:27
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072664
BIST
15:433.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 25,99
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
15:4318,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
15:4318,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
15:43989,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,12
|Açılış
|: 989,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|46,88
|78.972.278
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.893.202
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.726.520
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|112.060.419
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|41.446.898
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|12.083.626
|% -9,98
|
|ODAS
|8,46
|1.611.892.881
|% -8,93
|
|SAYAS
|23,66
|110.021.810
|% -7,87
|
|OYYAT
|33,44
|124.032.676
|% -6,85
|
|MEGAP
|4,50
|30.171.060
|% -6,83
|
|THYAO
|97,65
|5.246.497.172
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,80
|3.862.619.729
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,28
|3.573.651.886
|% 2,90
|
|ASELS
|33,30
|3.258.131.921
|% 1,83
|
|EKGYO
|4,48
|3.120.104.994
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,48
|3.120.104.994
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,80
|3.862.619.729
|% 0,93
|
|TSKB
|2,70
|872.423.550
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,88
|520.915.300
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,59
|2.602.442.726
|% 2,13
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5891
|% 0,05
|
|Euro
|18,3156
|18,3215
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0168
|21,1222
|% -0,20
|
|Frank
|18,6341
|18,7463
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|6,56
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.698
|6.768
|39,00
|
|Yarım
|3.264
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|0,45
|