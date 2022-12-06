***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:28
[BOBET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084764
BIST
14:275.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 45,95
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:2718,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:2719,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0850
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7600
En Düşük
19,6100
14:271.064,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.064,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BARMA
|122,10
|31.847.221
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|678.495.248
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|292.944.357
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.020.335
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.083.749.468
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.894.136
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|16,76
|7.927.565.710
|% 3,27
|
|THYAO
|135,60
|5.989.075.954
|% -2,16
|
|EREGL
|42,42
|4.562.475.766
|% -0,05
|
|SISE
|40,46
|3.277.350.158
|% 4,71
|
|ASELS
|49,22
|2.956.415.811
|% -1,12
|
|KRDMD
|16,76
|7.927.565.710
|% 3,27
|
|EKGYO
|7,26
|1.579.389.419
|% -0,14
|
|ADESE
|1,80
|368.212.273
|% -2,70
|
|AKBNK
|16,33
|2.897.959.837
|% 0,31
|
|ISCTR
|10,33
|1.649.872.040
|% 1,77
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6387
|% 0,00
|
|Euro
|19,5990
|19,6073
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6571
|22,7707
|% 0,14
|
|Frank
|19,7481
|19,8671
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|4,45
|
|Cumhuriyet
|7.110
|7.217
|-70,00
|
|Tam
|7.153
|7.199
|31,00
|
|Yarım
|3.464
|3.519
|14,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,49
|0,17
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-0,84
|