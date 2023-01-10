***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:47
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099379
BIST
15:095.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -40,39
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:0918,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:0920,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:091.131,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.131,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EUHOL
|2,38
|80.105.283
|% 14,42
|
|SDTTR
|51,50
|3.838.604
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.291.762
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.737.108
|% -9,83
|
|GOZDE
|23,46
|455.132.156
|% -9,77
|
|ASELS
|59,30
|4.647.423.507
|% 0,34
|
|THYAO
|136,20
|4.310.417.781
|% -1,59
|
|EREGL
|39,66
|4.121.347.972
|% -0,40
|
|KRDMD
|18,73
|3.316.881.556
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,75
|2.817.094.388
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,75
|2.817.094.388
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,94
|1.919.878.169
|% -1,78
|
|KRDMD
|18,73
|3.316.881.556
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,84
|372.825.740
|% 0,00
|
|KATMR
|2,32
|296.900.630
|% -9,73
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7772
|% 0,04
|
|Euro
|20,1415
|20,1503
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7367
|22,8507
|% -0,23
|
|Frank
|20,2737
|20,3958
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% 0,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,93
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.666
|7.718
|10,00
|
|Yarım
|3.724
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|0,37
|