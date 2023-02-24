***BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2023 10:52
***BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BOBET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ertan Zengin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116657
BIST
14:135.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,12
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1318,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1319,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0335
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:131.106,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.106,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.708.229
|% 9,96
|
|BASCM
|6,18
|2.430.850
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,14
|2.657.914
|% -8,20
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|DERHL
|5,36
|19.473.392
|% -5,96
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|EREGL
|44,88
|3.961.744.016
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.369.051.693
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,10
|2.364.477.934
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,27
|2.337.900.112
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,97
|1.279.874.496
|% 3,64
|
|AFYON
|11,10
|993.082.467
|% 8,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8795
|18,8854
|% 0,06
|
|Euro
|19,9790
|19,9851
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,5996
|22,7130
|% -0,10
|
|Frank
|20,1204
|20,2416
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0170
|5,0422
|% 0,04
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|
Seans Raporu
14:11
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14:26BRSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 76.75 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 699 adet işlem
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14:25
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14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 21 artarak (% 0.18 ) 4, 560
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14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, BASCM, IDEAS, OZSUB, OYAKC, ULUSE