***BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2023 17:13
***BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 24.02.2023
İlgili Şirketler BOBET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ertan Zengin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116724
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1127
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,72
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0175
|5,0427
|% 0,05
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.101
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.506
|7.559
|-65,00
|
|Yarım
|3.667
|3.699
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,18
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE
-
17:40
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