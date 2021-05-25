***BOBET* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.05.2021 15:44
***BOBET******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BOBET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937702
BIST
15:361.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:368,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3610,3308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0800
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:36509,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,49
|Açılış
|: 509,85
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:36
|SAYAS
|30,80
|57.704.147
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.983.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.707.663
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|CANTE
|7,66
|246.350.393
|% 7,89
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.227.880
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.652.780
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.223.201
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.465.596
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|EREGL
|18,97
|424.991.943
|% -1,35
|
|KRDMD
|8,00
|392.352.176
|% -0,37
|
|THYAO
|13,36
|368.579.183
|% -0,82
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|223.653.489
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|194.227.602
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|214.319.405
|% 0,32
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4224
|8,4244
|% 0,42
|
|Euro
|10,3248
|10,3308
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,8868
|11,9464
|% 0,40
|
|Frank
|9,3588
|9,4151
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,36
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50ULKER
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 956 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VAKBN, HALKB
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 77 kaybederek (% -0.14 ) 1, 257
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, SAYAS, OZRDN, TRILC
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GSDDE, KUTPO, ETILR, DERHL, METUR