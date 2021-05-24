***BOBET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.05.2021 14:26
***BOBET******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937436
BIST
17:361.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:368,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3610,2551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:36507,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 507,68
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.814.049
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.683.433
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.521.371
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,64
|32.705.173
|% -7,13
|
|GARAN
|8,12
|1.175.276.582
|% -0,49
|
|FENER
|33,36
|704.403.881
|% 6,17
|
|ASELS
|15,47
|699.303.038
|% 2,11
|
|EREGL
|19,17
|678.459.947
|% 2,46
|
|KRDMD
|8,09
|661.407.003
|% 0,75
|
|GARAN
|8,12
|1.175.276.582
|% -0,49
|
|TSKB
|1,41
|188.327.565
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.085.680
|% 0,46
|
|KARSN
|4,89
|545.249.573
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.525.319
|% 0,51
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3832
|8,3856
|% -0,35
|
|Euro
|10,2495
|10,2551
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8911
|% -0,34
|
|Frank
|9,3169
|9,3731
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,78
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,47
|
Seans Raporu
17:36
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17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:48
UMPAS, KUTPO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında