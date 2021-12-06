***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
06.12.2021 14:47
***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981162
BIST
14:591.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:5913,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0486
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:5915,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:59788,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,31
|Açılış
|: 788,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:59
|RNPOL
|10,89
|168.272
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.431.195
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.016.228
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.314.856
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|52.962.800
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|MIATK
|32,14
|231.111.770
|% -8,69
|
|GARAN
|11,84
|2.135.439.678
|% 1,54
|
|THYAO
|18,58
|969.366.569
|% 0,27
|
|PETKM
|8,47
|917.584.600
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|897.119.614
|% 2,33
|
|SISE
|13,16
|815.626.812
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|499.239.234
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|897.119.614
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|2.135.439.678
|% 1,54
|
|ODAS
|1,66
|283.336.526
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,21
|180.057.957
|% 0,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7598
|13,7672
|% 0,35
|
|Euro
|15,5487
|15,5632
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2401
|18,3316
|% 0,72
|
|Frank
|14,8767
|14,9663
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6614
|3,6797
|% 0,42
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,29
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,96
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.185
|5.315
|-4,48
|
|Yarım
|2.506
|2.571
|-2,17
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|1,93
|
Seans Raporu
14:59
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15:13XU100
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