***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
31.05.2021 10:39
***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan 114.000.000 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan yatırımcı yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938927
BIST
12:211.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:218,4928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2110,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0805
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:21520,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,83
|Açılış
|: 520,42
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:19
|YAYLA
|3,85
|38.070.844
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|43.913.364
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|10.867.737
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.674.235
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.495.480
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.000.551
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|30.808.443
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.357.795
|% -6,67
|
|THYAO
|13,28
|477.138.634
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,01
|381.437.911
|% 1,52
|
|EREGL
|19,47
|315.301.442
|% 1,35
|
|GARAN
|7,96
|257.480.986
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,95
|246.247.680
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|246.247.680
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|199.548.749
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,01
|381.437.911
|% 1,52
|
|KARSN
|4,44
|213.643.390
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,11
|50.521.321
|% 0,91
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4915
|8,4930
|% -0,84
|
|Euro
|10,3545
|10,3602
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9863
|12,0464
|% -1,08
|
|Frank
|9,3899
|9,4464
|% -0,94
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,93
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,53
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,40
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-9,87
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|