***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 09:59
***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938907
BIST
11:441.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:448,4762
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0885
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:4410,3466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0953
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:44519,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,75
|Açılış
|: 519,51
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:44
|YAYLA
|3,85
|29.887.656
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.435.731
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.502.791
|% 8,80
|
|TUCLK
|11,73
|34.311.877
|% 8,51
|
|KUTPO
|36,12
|73.263.734
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.576.614
|% -9,95
|
|ADESE
|1,37
|25.100.479
|% -9,27
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,26
|420.201.466
|% 2,16
|
|KRDMD
|8,04
|350.115.674
|% 1,90
|
|EREGL
|19,50
|231.825.126
|% 1,51
|
|GARAN
|7,99
|208.560.538
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,95
|207.682.489
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|207.682.489
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|181.011.141
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|49.322.083
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,04
|350.115.674
|% 1,90
|
|KARSN
|4,47
|178.361.111
|% -4,28
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4741
|8,4762
|% -1,03
|
|Euro
|10,3424
|10,3466
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9848
|12,0449
|% -1,09
|
|Frank
|9,3851
|9,4416
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,96
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,39
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,05
|
|Yarım
|1.651
|1.694
|-9,70
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|0,94
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:58XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 4, 361.00 milyon TL de
-
11:58AVHOL
Yüzde 7.13 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 190 adet işlem
-
11:57IHLGM
Yüzde 6.00 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 752, 973 adet işlem
-
11:55TUCLK
Yüzde 8.23 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 008, 690 adet işlem
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.30 ) 1, 244