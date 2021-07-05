***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 11:04
***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 03.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946085
BIST
14:011.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:018,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:0110,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:01503,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,38
|Açılış
|: 503,65
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EDATA
|7,26
|18.892.618
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.134.055
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.857.578
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.939
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,20
|5.938.597
|% -6,08
|
|BIOEN
|25,64
|213.308.449
|% 3,64
|
|AYDEM
|6,69
|193.949.601
|% 7,04
|
|GWIND
|3,74
|135.857.578
|% 10,00
|
|ODAS
|1,92
|129.432.283
|% 1,05
|
|TURSG
|4,97
|93.338.865
|% 4,85
|
|ODAS
|1,92
|129.432.283
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,30
|85.312.144
|% 0,78
|
|GWIND
|3,74
|135.857.578
|% 10,00
|
|AYDEM
|6,69
|193.949.601
|% 7,04
|
|TURSG
|4,97
|93.338.865
|% 4,85
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6672
|8,6700
|% 0,06
|
|Euro
|10,2432
|10,2940
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9622
|12,0222
|% -0,02
|
|Frank
|9,3511
|9,4075
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,05
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.399
|27,25
|
|Yarım
|1.601
|1.644
|13,18
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,63
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|