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***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2021 11:04



***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 03.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946085


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