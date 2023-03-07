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***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

07.03.2023 19:13
***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [BOBET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu 12.600.000.-TL,  Şirket sermayesinin % 3.316'sına tekabül eden toplam 12.600.000.- TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 15.00 TL fiyatla, ekteki listede yer alan 13 yatırımcıya satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Boğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş. ("Şirket") 'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,316'sına tekabül gelen 12.600.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üye Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
Toplamda satılacak 12.600.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".  Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
Satış işleminin 09.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (07.03.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121261


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