BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri
28.09.2020 13:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )
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BIST KYD Endeksleri
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Açıklamalar
BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2020 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2020-31/12/2020) için BIST-KYD Hisse Senedi Fon Endeksi ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi'ne girecek/çıkacak fonlar ile endekslerde yer alacak fonların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre BIST-KYD Hisse Senedi Fon ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksleri'nde ekte yer alan değişiklikler yapılacak olup, endeksler 01/10/2020 tarihinden itibaren ekte yer alan fon listeleriyle hesaplanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876950
BIST
14:451.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:457,7985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1403
|Açılış
|: 7,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:459,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2014
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:45466,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 7,92
|Açılış
|: 466,42
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|24.939.828
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.284.478
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,49
|88.674.971
|% -7,61
|
|KENT
|350,00
|2.964.317
|% -6,67
|
|SISE
|7,47
|2.091.499.855
|% 5,66
|
|GARAN
|7,06
|1.247.555.401
|% -1,53
|
|ASELS
|17,47
|707.323.475
|% 1,45
|
|CEMTS
|15,27
|390.330.130
|% 2,07
|
|THYAO
|10,46
|374.550.649
|% 0,00
|
|SISE
|7,47
|2.091.499.855
|% 5,66
|
|GARAN
|7,06
|1.247.555.401
|% -1,53
|
|ODAS
|2,69
|283.945.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.958.521
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.560.648
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7935
|7,7985
|% 1,83
|
|Euro
|9,0981
|9,1081
|% 2,26
|
|Sterlin
|10,0301
|10,0804
|% 3,06
|
|Frank
|8,3795
|8,4299
|% 2,02
|
|Riyal
|2,0709
|2,0812
|% 1,73
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|0,16
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
|