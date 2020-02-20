BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.02.2020 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
21.02.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820468
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
18:056,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05317,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,96
|Açılış
|: 317,42
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.650.713
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.074.763
|% 15,00
|
|UZERB
|2,15
|119.191
|% 7,50
|
|HATEK
|9,14
|45.133.456
|% 6,78
|
|YONGA
|9,24
|125.214
|% 6,57
|
|GSRAY
|3,12
|913.924.773
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.178.811
|% -19,92
|
|VERTU
|5,31
|40.893.776
|% -19,55
|
|BJKAS
|2,96
|1.279.942.561
|% -15,91
|
|FENER
|16,43
|888.094.153
|% -15,48
|
|ASELS
|28,34
|1.851.638.940
|% -4,84
|
|THYAO
|14,38
|1.699.231.160
|% -3,49
|
|BJKAS
|2,96
|1.279.942.561
|% -15,91
|
|GSRAY
|3,12
|913.924.773
|% -20,00
|
|FENER
|16,43
|888.094.153
|% -15,48
|
|BJKAS
|2,96
|1.279.942.561
|% -15,91
|
|CEMAS
|1,24
|411.086.985
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|406.571.969
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|913.924.773
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|472.501.279
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8213
|7,8606
|% -0,23
|
|Frank
|6,1841
|6,2214
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6203
|1,6285
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|4,73
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,36
|