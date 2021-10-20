BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.10.2021 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
21.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971564
BIST
17:151.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
17:159,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0418
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
17:1510,7835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0426
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
17:15529,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 529,09
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler17:15
|IHYAY
|0,88
|26.813.520
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|4.992.307
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|22.339.135
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.596.509
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,06
|165.348.415
|% 9,66
|
|BIOEN
|27,00
|149.514.785
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,66
|7.844.636
|% -5,87
|
|DITAS
|18,10
|28.887.174
|% -5,78
|
|THYAO
|13,95
|2.011.355.273
|% -2,58
|
|GARAN
|9,12
|1.472.448.041
|% 1,00
|
|GUBRF
|57,50
|1.009.808.613
|% 6,48
|
|ASELS
|16,47
|624.423.723
|% 0,43
|
|TUPRS
|132,10
|622.921.588
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,96
|527.697.000
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|594.788.163
|% 1,66
|
|GARAN
|9,12
|1.472.448.041
|% 1,00
|
|THYAO
|13,95
|2.011.355.273
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,78
|371.785.571
|% 6,78
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2476
|9,2525
|% -0,45
|
|Euro
|10,7768
|10,7835
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,7270
|12,7908
|% -0,38
|
|Frank
|10,0073
|10,0675
|% -0,18
|
|Riyal
|2,4595
|2,4718
|% -0,40
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,93
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.505
|3.558
|-19,00
|
|Tam
|3.484
|3.572
|-25,06
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|-12,12
|
|Çeyrek
|845
|864
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,97
|