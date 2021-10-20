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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

20.10.2021 16:51



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

21.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971564


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Tam 3.484 3.572 -25,06  
Yarım 1.684 1.728 -12,12  
Çeyrek 845 864 -6,07  
Gümüş.Ons 23,99 24,03 0,34  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,07  
B. Petrol 84,11 84,11 -0,97  
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