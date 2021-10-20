BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.10.2021 14:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT200422T14_KESN_T0
Sözleşme No
0A649CC2000ACEE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A649CC2000ACEE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971553
BIST
15:491.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
15:499,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
15:4910,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
15:49532,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,06
|Açılış
|: 532,71
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler15:49
|OLMK
|7,04
|4.867.143
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|192.689.337
|% 9,90
|
|IZTAR
|23,66
|17.002.938
|% 9,64
|
|GUBRF
|58,95
|861.202.397
|% 9,17
|
|AKYHO
|2,01
|77.561.979
|% 8,06
|
|BIOEN
|27,00
|148.101.686
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,20
|27.666.530
|% -5,26
|
|SANFM
|25,84
|6.430.314
|% -5,21
|
|THYAO
|13,97
|1.788.074.065
|% -2,44
|
|GARAN
|9,12
|1.236.628.841
|% 1,00
|
|GUBRF
|58,95
|861.202.397
|% 9,17
|
|YKBNK
|2,45
|498.870.498
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,95
|487.520.622
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,95
|487.520.622
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,45
|498.870.498
|% 1,66
|
|GARAN
|9,12
|1.236.628.841
|% 1,00
|
|THYAO
|13,97
|1.788.074.065
|% -2,44
|
|TSPOR
|3,76
|320.687.555
|% 6,21
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2634
|9,2667
|% -0,30
|
|Euro
|10,7853
|10,8201
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,7263
|12,7901
|% -0,38
|
|Frank
|10,0081
|10,0684
|% -0,17
|
|Riyal
|2,4621
|2,4744
|% -0,30
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|17,59
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.520
|3.573
|-4,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|-4,79
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|-2,32
|
|Çeyrek
|850
|869
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,11
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,83
|