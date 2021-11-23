BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
23.11.2021 12:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979187
BIST
13:101.826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 41,16
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:1012,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,2568
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:1014,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -0,3579
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:10723,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -14,80
|Açılış
|: 723,71
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:10
|RALYH
|14,74
|19.894.742
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.127.870
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.529.281
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.248.297
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.474.621
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.287.403
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,70
|13.266.052
|% -5,80
|
|GESAN
|23,92
|35.146.742
|% -5,00
|
|TSPOR
|8,42
|451.225.087
|% -4,97
|
|GARAN
|11,82
|2.340.135.387
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.932.719
|% 2,33
|
|PETKM
|8,08
|1.348.138.319
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,96
|1.328.057.368
|% 2,87
|
|AKBNK
|6,99
|1.227.201.803
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.932.719
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|2.340.135.387
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|424.211.788
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,99
|1.227.201.803
|% 1,30
|
|PETKM
|8,08
|1.348.138.319
|% 1,89
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5370
|12,5505
|% -2,01
|
|Euro
|14,0619
|14,0794
|% -2,48
|
|Sterlin
|16,7466
|16,8306
|% -2,12
|
|Frank
|13,3847
|13,4653
|% -2,21
|
|Riyal
|3,3410
|3,3578
|% -1,98
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,22
|
|Altın Gr.
|727
|727
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|4.813
|4.886
|57,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|49,75
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|24,06
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|12,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|-0,13
|