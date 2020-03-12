***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:30
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827533
BIST
17:1393.857
En Yüksek
|Değişim
|: -7,04%
|| -7.109,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:136,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:137,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:13319,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -6,97
|Açılış
|: 319,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|51.978.456
|% 18,26
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|SELEC
|8,19
|193.860.624
|% 10,98
|
|DEVA
|11,01
|253.104.178
|% 10,76
|
|PINSU
|2,61
|24.266.290
|% 10,13
|
|KFEIN
|8,40
|13.917.978
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.378.701
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.680.795
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.971.841
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.999.360
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|811.349.241
|% -6,65
|
|THYAO
|8,73
|560.523.391
|% -9,16
|
|GARAN
|8,77
|392.058.247
|% -8,46
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|MGROS
|19,55
|284.203.363
|% -14,93
|
|IHLGM
|0,90
|165.389.719
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|186.741.617
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|80.623.382
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|132.846.075
|% -12,34
|
|ADESE
|1,08
|116.959.231
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8854
|7,9249
|% -0,68
|
|Frank
|6,6258
|6,6657
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6677
|1,6761
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|