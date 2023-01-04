***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:15
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092989
BIST
10:105.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -25,61
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.585
10:1018,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:1019,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0866
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:101.114,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.114,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.114,27
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:08
|EYGYO
|22,90
|3.068.096
|% 9,99
|
|TERA
|25,60
|78.664.086
|% 8,66
|
|BFREN
|5.161,50
|29.856.861
|% 8,54
|
|SEKUR
|28,48
|3.219.170
|% 7,80
|
|CEOEM
|21,46
|5.371.110
|% 7,19
|
|MARTI
|6,08
|520.156
|% -9,93
|
|ULUFA
|8,37
|2.028.040
|% -7,00
|
|LIDER
|91,95
|5.931.071
|% -5,60
|
|KMPUR
|108,40
|4.837.423
|% -4,49
|
|PRKME
|22,86
|610.297
|% -4,03
|
|EKGYO
|9,69
|871.068.726
|% 2,87
|
|THYAO
|147,60
|392.573.102
|% 0,14
|
|KRDMD
|19,23
|392.235.055
|% 2,23
|
|EREGL
|42,82
|391.559.694
|% 1,37
|
|ASELS
|68,60
|267.972.874
|% -0,72
|
|EKGYO
|9,69
|871.068.726
|% 2,87
|
|KRDMD
|19,23
|392.235.055
|% 2,23
|
|PETKM
|20,28
|256.570.027
|% -0,98
|
|MEPET
|6,38
|71.357.866
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,80
|130.112.378
|% 1,03
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7326
|18,7395
|% 0,10
|
|Euro
|19,8292
|19,8517
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3923
|22,5046
|% 0,23
|
|Frank
|20,0147
|20,1352
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9679
|4,9928
|% 0,11
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,24
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.530
|7.599
|24,00
|
|Yarım
|3.647
|3.714
|11,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.857
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,09
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-0,38
|