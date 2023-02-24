***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 10:26
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116650
BIST
10:315.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,33
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3118,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3120,0097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:311.106,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.106,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ULUSE
|347,60
|26.508.964
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.464.305
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|NUHCM
|159,80
|146.935.492
|% 7,61
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|DERHL
|5,30
|7.667.208
|% -7,02
|
|BASCM
|5,25
|1.453.772
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|2.314.470
|% -6,43
|
|VKING
|31,80
|4.528.139
|% -5,92
|
|ATLAS
|3,29
|1.585.884
|% -5,46
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|EREGL
|45,12
|1.062.299.787
|% 1,67
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,91
|495.002.516
|% 2,86
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|AKBNK
|16,16
|399.216.501
|% 0,31
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8766
|18,8815
|% 0,04
|
|Euro
|19,9991
|20,0070
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,6205
|22,7340
|% -0,01
|
|Frank
|20,1087
|20,2299
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,04
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,50
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|2,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|1,00
|