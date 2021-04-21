***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2021 10:42
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2021 - 10313
Açıklamalar
Şirketimizin 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamına giren diğer faaliyetleri yürütmek üzere
bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2021 tarih, 10313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929867
BIST
10:281.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.353
10:288,1488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:289,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:28466,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 466,48
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.064.380
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|52.122.319
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.864.560
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|ANELE
|4,52
|26.204.866
|% -8,69
|
|SEYKM
|20,60
|1.803.575
|% -8,12
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|EREGL
|18,25
|138.203.355
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,26
|89.441.183
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|65.268.865
|% -0,54
|
|PEKGY
|1,37
|38.899.796
|% -6,16
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1514
|8,1538
|% 0,57
|
|Euro
|9,8030
|9,8104
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2784
|11,3350
|% 0,07
|
|Frank
|8,8308
|8,8840
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,21
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,07
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
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