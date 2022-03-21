***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 17:31
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komietleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak
Genel Kurul'a
önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011789
BIST
17:512.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,27
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:5114,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0387
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:5116,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0271
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:51920,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,00
|Açılış
|: 920,93
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MAALT
|261,80
|37.024.852
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.570.156
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.348.997
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.584.502
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|162.482.515
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,97
|3.615.720
|% -6,69
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,19
|18.851.027
|% -5,02
|
|AVGYO
|2,74
|29.900.474
|% -4,86
|
|THYAO
|27,80
|1.971.775.261
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,96
|1.885.241.236
|% 1,42
|
|EREGL
|36,18
|1.741.236.069
|% 0,06
|
|GARAN
|11,82
|1.533.993.933
|% -0,08
|
|SISE
|13,97
|1.256.696.163
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,00
|816.645.043
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,33
|462.902.859
|% 4,02
|
|DOHOL
|3,58
|517.288.173
|% 1,99
|
|GARAN
|11,82
|1.533.993.933
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,96
|1.885.241.236
|% 1,42
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8210
|14,8283
|% 0,26
|
|Euro
|16,3669
|16,3908
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,4934
|19,5912
|% 0,32
|
|Frank
|15,8670
|15,9626
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9382
|3,9580
|% 0,19
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|13,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,22
|