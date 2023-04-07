***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 13:52
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2023 - 10806
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kapsamdaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Genel Kurul tarafından denetçi olarak
seçilmiş ve bu husus tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133487
BIST
16:184.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 25,97
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1819,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1821,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:181.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.773.994.589
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.407.895
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.000.275
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.271.402
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.034.458
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,10
|105.133.323
|% -8,31
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,64
|15.328.230
|% -4,69
|
|ARASE
|138,30
|15.571.977
|% -3,62
|
|THYAO
|127,50
|2.115.023.829
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.899.238.577
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,10
|1.818.929.329
|% -1,11
|
|GESAN
|74,35
|1.773.994.589
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.487.067.544
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,58
|1.214.102.616
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,18
|1.345.387.492
|% 1,20
|
|KOZAL
|21,68
|1.899.238.577
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,00
|231.881.424
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,51
|191.114.631
|% 0,00
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2465
|19,2552
|% 0,02
|
|Euro
|20,9446
|21,0671
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,8254
|23,9449
|% -0,17
|
|Frank
|21,1504
|21,2778
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|