***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2023 16:42
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 10. maddelerinde yapılan değişiklikler, 31.03.2023 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir..
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130332
BIST
17:334.839
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|: 1.220,72
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En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|43.987.153
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.066.082
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.074.122
|% -9,97
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,70
|2.531.782.728
|% -1,68
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|TUPRS
|531,90
|2.226.305.110
|% -1,32
|
|EREGL
|35,56
|1.917.293.156
|% -1,00
|
|SKBNK
|2,56
|774.816.002
|% 9,40
|
|ALBRK
|2,91
|443.748.504
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,20
|1.871.310.502
|% -2,37
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6687
|23,7874
|% -0,04
|
|Frank
|20,9481
|21,0743
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0956
|5,1212
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
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