***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 37.498.114 -46.667.470 2.716.234 0 71.012.663 -64.559.541 0 0Dönem Karı (Zararı)17 37.121.215 37.121.215 37.121.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 17.398.037 -1.480.693 15.917.344 15.917.344Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777Transferler17 0 0 74.996.228 -2.431.298 4.043.166 0 -39.486.881 -37.121.215 0 0Dönem Karı (Zararı)17 327.148.279 327.148.279 327.148.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 85.352.907 -5.930.827 79.422.080 79.422.080Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 678.158.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI241.930.923 86.925.955Dönem Karı (Zararı)327.148.279 37.121.215Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)327.148.279 37.121.215Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler339.130.863 224.528.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11 24.061.922 21.046.485Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.962.058 18.904.130Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 32.962.058 18.904.130Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.681.601 6.080.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 9.110.619 7.179.592Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-429.018 -1.098.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.171.955 34.759.566Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.324.613 34.240.629Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-415.588 61.720Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri262.930 457.217Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler282.512.377 124.488.044Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.200.000 -10.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -30.200.000 -10.500.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -8.880.668 10.573.672Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.178.382 19.176.037Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -7.178.382 19.176.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-395.610.173 -169.241.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-347.617.993 -88.524.309İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.888 137.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-347.620.881 -88.661.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.644.486 46.721İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.644.486 45.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-191.025.489 -58.550.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.292.362 1.263.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.350.312 -30.244.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-246.017 -24.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)151.596.329 -30.220.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.275.645 2.480.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.944.772 4.288.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.922.556 4.391.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.977.784 -103.163Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları270.668.969 92.408.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -6.087.683 -5.405.761Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.650.363 -77.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.676.498 5.341.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.756.896 55.717.394Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.756.896 55.717.394Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.348.440 -50.290.865Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -113.348.440 -50.290.865Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-84.954 -84.954FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.772.447 -97.720.918İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.699.151İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.699.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri568.877.390 543.817.964Kredilerden Nakit Girişleri568.877.390 543.817.964Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-620.294.735 -613.656.404Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-611.866.136 -609.106.216Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-8.428.599 -4.550.188Ödenen Faiz-32.355.102 -26.183.327YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.481.978 -5.453.388NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.481.978 -5.453.388DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.696.578 20.149.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.178.556 14.696.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 67.178.556 14.696.578Ticari Alacaklar5 630.185.873 315.792.868İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 2.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 630.185.873 315.789.980Diğer Alacaklar6 1.283.907 3.928.393İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.283.907 3.928.393Stoklar9 378.430.709 187.405.220Peşin Ödenmiş Giderler7 28.686.978 4.292.685İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.686.978 4.292.685Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 22.650.363 0Diğer Dönen Varlıklar15.150.757 1.228.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 15.150.757 1.228.201ARA TOPLAM1.143.567.143 527.343.945TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.143.567.143 527.343.945DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 168.110.000 137.910.000Maddi Duran Varlıklar10 519.462.016 333.521.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 11.760.350 9.136.953Peşin Ödenmiş Giderler524.925 626.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 524.925 626.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR699.857.291 481.195.545TOPLAM VARLIKLAR1.843.424.434 1.008.539.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar381.131.096 223.960.840İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar381.131.096 223.960.840Banka Kredileri4 377.008.275 220.289.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.122.821 3.671.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları261.374.843 137.840.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları261.374.843 137.840.174Banka Kredileri261.374.843 137.840.174Ticari Borçlar167.088.210 45.452.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 246.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 167.088.210 45.206.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.312.777 5.946.016Devlet Teşvik ve Yardımları14 0 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 29.746.921 9.471.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 29.746.921 9.471.276Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 632.027Kısa Vadeli Karşılıklar8.700.668 7.931.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.619.668 3.421.140Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.081.000 4.510.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.567.855 2.956.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 8.567.855 2.956.832ARA TOPLAM863.922.370 434.275.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER863.922.370 434.275.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar202.645.632 247.286.017İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar202.645.632 247.286.017Banka Kredileri4 191.376.561 231.849.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.269.071 15.436.779Ticari Borçlar32.016.246 2.717.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 32.016.246 2.717.655Uzun Vadeli Karşılıklar39.863.534 30.625.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 39.863.534 30.625.593Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 26.818.516 22.047.094TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER301.343.928 302.676.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.165.266.298 736.951.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar678.158.136 271.587.777Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -11.308.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.5 0 -74.996.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)187.854.952 110.864.170Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)187.854.952 110.864.170Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)227.415.954 144.494.345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.561.002 -33.630.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.535.885 15.492.719Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 11.308.901Diğer Kısıtlanmış Yedekler8.226.984 4.183.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 88.362.038 127.848.919Net Dönem Karı veya Zararı17 327.148.279 37.121.215TOPLAM ÖZKAYNAKLAR678.158.136 271.587.777TOPLAM KAYNAKLAR1.843.424.434 1.008.539.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.350.266.817 703.987.557Satışların Maliyeti18 -894.179.619 -456.536.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)456.087.198 247.451.336BRÜT KAR (ZARAR)456.087.198 247.451.336Genel Yönetim Giderleri19 -26.984.375 -21.287.340Pazarlama Giderleri19 -69.885.910 -42.911.247Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.216.198 -154.557Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 493.518.201 168.657.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -295.028.358 -128.714.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)556.490.558 223.041.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 37.440.476 11.208.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -62.094 -19.885.002FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)593.868.940 214.365.792Finansman Gelirleri21 20.603.484 8.528.848Finansman Giderleri22 -295.572.786 -175.199.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)318.899.638 47.694.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.248.641 -10.573.672Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -691.740Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 8.248.641 -9.881.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)327.148.279 37.121.215DÖNEM KARI (ZARARI)327.148.279 37.121.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları327.148.279 37.121.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,05470000 0,00620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.422.080 15.917.344Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)101.083.836 20.715.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.413.534 -1.850.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.248.222 -2.947.461Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -13.020.060 -2.947.461Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1.228.162 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.422.080 15.917.344TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)406.570.359 53.038.559Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları406.570.359 53.038.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001985BIST