***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2020 11:30
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BOSSA, TRABOSSA91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BOSSA, TRABOSSA91B5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.02.2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır
Şirketimizin 2019 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında 64.559.541 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında ise 54.324.666 TL net dönem kârı bulunmaktadır.
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla, dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019-kar-dağıtım.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 62.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.467.583
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 76.568.816 54.951.038
4. Vergiler ( - ) -12.009.275 -626.372
5. Net Dönem Kârı 64.559.541 54.324.666
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -2.716.233 -2.716.233
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.843.308 51.608.433
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.049 13.049
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.856.357 51.621.482
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 61.843.308 51.608.433
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819822
BIST