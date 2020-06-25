***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmaması Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BOSSA, TRABOSSA91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BOSSA, TRABOSSA91B5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karın, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019-kar-dağıtım.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 62.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.467.583Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.568.816 54.951.0384. Vergiler ( - ) -12.009.275 -626.3725. Net Dönem Kârı 64.559.541 54.324.6666. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -2.716.233 -2.716.2338. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.843.308 51.608.433Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.049 13.04910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.856.357 51.621.48211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 61.843.308 51.608.43320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852910BIST