***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi Değişikliği - SPK Başvurusunun Sonuçlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2021Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 06.01.2021 tarih ve 973 no'lu kararı ileAna Sözleşmenin 10. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.Bu konudaki başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde yapılmıştır.Başvurumuz 17.02.2021 tarihinde olumlu olarak sonuçlanmış olup, Ticaret Bakanlığı'nda gerekli işlemler başlatılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bossa Statü Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910870BIST