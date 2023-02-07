***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2023 11:11
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.02.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ve tadil taslağı ekte verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Statü-Tadil-2023.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110336
BIST
12:114.683
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -246,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.683
12:1118,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1120,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0102
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:111.135,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.135,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.723.044
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.428.127
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8249
|18,8351
|% 0,05
|
|Euro
|20,1874
|20,1961
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5731
|22,6864
|% 0,04
|
|Frank
|20,2716
|20,3937
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0029
|5,0280
|% 0,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.730
|7.782
|-6,00
|
|Yarım
|3.776
|3.808
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,08
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|