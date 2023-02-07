***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.02.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ve tadil taslağı ekte verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Statü-Tadil-2023.pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110336BIST