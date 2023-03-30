***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ve geçerlilik süresini de içeren Ana Sözleşme değişikliği, 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 2.500.000.000.-TL olup, geçerlilik süresi 2023-2027 yılları arasındadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Statü-Tadil-2023.pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129850BIST