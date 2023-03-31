***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 16:38
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Ana Sözleşme Değişikliği Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ve geçerlilik süresini de içeren Ana Sözleşme değişikliği, 31.03.2023 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Statü-Tadil-2023.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130322
BIST
17:334.839
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|43.987.153
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.066.082
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.074.122
|% -9,97
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|IHAAS
|148,10
|22.236.228
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|ASTOR
|52,70
|2.531.782.728
|% -1,68
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|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|TUPRS
|531,90
|2.226.305.110
|% -1,32
|
|EREGL
|35,56
|1.917.293.156
|% -1,00
|
|SKBNK
|2,56
|774.816.002
|% 9,40
|
|ALBRK
|2,91
|443.748.504
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,20
|1.871.310.502
|% -2,37
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6687
|23,7874
|% -0,04
|
|Frank
|20,9481
|21,0743
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0956
|5,1212
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
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|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
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