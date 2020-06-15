***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, tesislerimizde üretimini yaptığımız denim ve spor giyim kumaşlarla ilgili antimikrobiyel Ar-Ge çalışmalarımız başarıyla sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası laboratuvarlar tarafından onaylanan bu çalışmalarımız sonucunda, antimikrobiyel, antiviral, antibakteriyel ve antifungal kumaşların üretimine başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851216BIST