***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 16:15
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, tesislerimizde üretimini yaptığımız denim ve spor giyim kumaşlarla ilgili antimikrobiyel Ar-Ge çalışmalarımız başarıyla sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası laboratuvarlar tarafından onaylanan bu çalışmalarımız sonucunda, antimikrobiyel, antiviral, antibakteriyel ve antifungal kumaşların üretimine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851216
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
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|Önceki Kapanış
|: 109.835
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110.067
En Düşük
108.716
18:056,8582
En Yüksek
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|: 0,64%
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|Açılış
|: 6,8620
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|Önceki Kapanış
|: 6,8410
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En Düşük
6,8141
18:057,7391
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,7100
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|Önceki Kapanış
|: 7,6900
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|Açılış
|: 379,05
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|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|UNYEC
|6,30
|14.495.447
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|UNYEC
|6,30
|14.495.447
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5752
|8,6182
|% 0,65
|
|Frank
|7,1880
|7,2313
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-8,84
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.483
|-2,40
|
|Tam
|2.533
|2.552
|-2,40
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,20
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,82
|38,82
|0,09
|